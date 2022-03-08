"Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие". Янукович обратился к Зеленскому

Бывший президент Украины заявил, что постоянно думал о том, правильно ли он поступил, покинув страну в 2014 году. По словам Януковича, он сделал это, чтобы избежать кровопролития, но его ”жертва не остановила майданную власть”. Сейчас, как заявил Янукович, он задается вопросом, может ли он чем-то помочь украинскому народу.

"Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но ведь героизм не показателен, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца.

Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей. <…> Я хорошо понимаю, что у вас много ”советчиков”, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе. ”Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими” (Евангелие от Матфея глава 5 стих 9)".

Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году, после начала волнений в стране. С тех пор он жил в России. В Киеве Януковича обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска в Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.

В 2019 году суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене и пособничестве ведению войны. Генпрокуратура РФ отказывалась выдавать Януковича Украине, называя его преследование политическим.