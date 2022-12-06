Лицензия на вещание "Дождя" в Латвии аннулирована, однако канал планирует продолжить работу

Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш пояснил агентству LETA, что решение принято с учетом государственной безопасности и общественного порядка.
Ранее Аболиньш призывал не политизировать этот вопрос, оставив принятие решения компетентным органам.
Канал планирует продолжать работу
"Дождь" выпустил короткое заявление в связи со сложившейся ситуацией.
"Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", — говорится в постах издания в соцсетях.
Как сообщалось, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <…> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".
Как заявил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ. "В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".
"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", — написал Дзядко в Twitter.
Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы "Здесь и сейчас" заявила, что "Дождь" решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым.
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