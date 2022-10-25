Тридцать либеральных демократов в Конгрессе призвали президента Байдена изменить свою стратегию в отношении российско-украинской войны, добиваясь ее урегулирования путем переговоров наряду с текущим оказанием военной и экономической поддержки Украине.
"Учитывая последствия, вызванные этой войной, для Украины и для мира, а также риск катастрофической эскалации, мы также считаем, что в интересах Украины, США и мира избежать затяжного конфликта", – говорится в письме конгрессменов-демократов президенту Байдену.
"По этой причине мы призываем вас сочетать военную и экономическую поддержку, которую Соединенные Штаты оказали Украине, с активным дипломатическим давлением, удвоив усилия по поиску реалистичных путей для прекращения огня", – говорится в письме.
Некоторые республиканцы предупреждают, что может быть установлен более жесткий контроль над финансированием Украины, если их партия получит контроль над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов в ноябре.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США "неоднократно слышали от украинских партнеров, что эта война закончится только дипломатией и диалогом. Мы не слышали ни одного ответного заявления от Москвы о том, что они готовы добросовестно участвовать в этой дипломатии и диалоге".
С 24 февраля Вашингтон выделил Киеву около 66 миллиардов долларов в виде военной, гуманитарной и экономической помощи.
Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти недавно заявил, что если республиканцы получат контроль над нижней Палатой Конгресса, они не будут выдавать Украине "карт-бланш". Это вызвало опасения, что республиканцы могут приостановить помощь Украине.
Американские аналитики полагают, что республиканцы, скорее всего, замедлят или уменьшат ее.
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