Левитс: Латвия как национальное государство может существовать только на латышском языке

Он обратил внимание на то, что латышская демократия в 21-м веке существует на латышском языке, который является общим государственным языком всего общества. Это также язык демократического участия. Президент добавил, что язык — это поле для разговоров, творчества и идей. На латышском языке мы выражаем и описываем реальность, постоянно модернизируя латышский язык как язык культуры, образования и науки, как полноценную часть цифрового мира.