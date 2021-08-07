Благодаря этому трагическому происшествию рекордсменку, собственно, и обнаружили: самку лесного нетопыря размером с большой палец и весом всего в 8 граммов, израненную кошкой, нашла жительница деревни Мольгино под Псковом Светлана Лапина.

Натуралисты отвезли нетопыря в ветеринарную клинику, но там путешественница скончалась. На ее крыле обнаружили пометку "Лондонский зоопарк" и сообщили о находке в британский Фонд охраны летучих мышей (Bat Conservation Trust).

Выяснилось, что эта особь была поймана и помечена в Лондоне в 2016 году натуралистом Брайаном Бриггсом.

Таким образом, по подсчетам Фонда охраны летучих мышей, этот нетопырь преодолел 2018 км.

"Это замечательное путешествие, самое дальнее путешествие из Британии по Европе из тех, что нам известны. Это удивительная научная находка и очередная деталь в картине миграций летучих мышей", - говорит глава Фонда охраны летучих мышей Лиза Уорледж.

Погибшая летучая мышь стала рекордсменкой по миграции из Британии на континент, но первое место в миграциях по Европе вообще принадлежит другому нетопырю: его окольцевали в Латвии, а затем в 2019 году нашли в Испании, на расстоянии 2224 км.

Расширение ареала миграций лесного нетопыря ученые связывают с изменением климата.

В Британии в 2014 году была запущена программа изучения лесных нетопырей (нетопырей Натузиуса), и с тех пор в стране были зарегистрированы 2600 особей этого редкого вида.