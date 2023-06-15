"Летать — это самое простое. Остальное сложнее". Почему так непросто подготовить украинских пилотов летать на F-16

Поставка Украине истребителей F-16 не станет "быстрым решением проблемы", считает глава ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд. По его словам, украинским пилотам потребуется время, чтобы научиться управлять западными истребителями со сложным вооружением.

Мы встретились с генералом Фолландом на крупных учениях, проходящих на территории Норвегии, Финляндии и Швеции. В них участвуют 150 истребителей — это гораздо больше, чем во всех украинских ВВС.

Генерал Фолланд говорит, что цель учений — доминирование в небе, чтобы избежать, как он говорит, "старомодного" конфликта вроде происходящего сейчас в небе Украины.

Для завоевания господства в воздухе требуется уровень масштаба и сложности, который Украина не сможет воспроизвести. Даже если предоставить ей небольшой парк истребителей F-16, само по себе это может оказаться серьезной проблемой.

Бельгийскому летчику "Пульсу" (нас попросили использовать его позывной, а не настоящее имя) потребовалось три года, чтобы освоить свой истребитель F-16. Он показывает нам свой F-16, первые модификации которого были разработаны еще в конце 1970-х годов, задолго до его рождения. "Он летает превосходно, — говорит "Пульс". — Но летать — это самое простое. Остальное сложнее".

Пилот должен научиться не только летать, но и работать с радаром, датчиками и оружием F-16. Украина, у которой в настоящее время больше пилотов, чем самолетов, надеется сократить это обучение до нескольких месяцев.

Предоставление западных самолетов Украине видится "Пульсу" логичным. Он указывает на вооружение своего F-16: ракеты "воздух-воздух" для уничтожения вражеских самолетов и бомбы для поражения наземных целей. "Это важно, потому что с этим самолетом можно использовать любое оружие из запасов НАТО", — говорит "Пульс".

Но помимо полетов, самолеты надо обслуживать и ремонтировать.

Норвежские ВВС, как и другие в Европе, перешли на более современные самолеты F-35. Поэтому теоретически F-16 можно поставлять Украине.

На авиабазе Орланд два старых F-16 используются для обучения авиационных инженеров. Это может занять год, а для старшего авиатехника и того больше.

"Нельзя просто посадить пилота в истребитель и сказать: "Поехали!" — говорит полковник Мартин Тесли, командир базы и бывший пилот F-16. По его словам, логистическая цепочка обслуживания истребителей очень сложная — запасные части, программное обеспечение и оружие. Но при этом Тесли понимает необходимость модернизации украинского парка старых советских самолетов. "В определенный момент, если они не получат самолеты, у них не будет военно-воздушных сил, чтобы защитить себя".

Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований говорит, что Украине, вероятно, потребуется помощь западных подрядчиков, чтобы сохранить любые переданные ей F-16 в рабочем состоянии. И сразу встает вопрос — какая страна готова принять на себя очевидный риск, связанный с тем, что ее гражданам придется работать в Украине?

Профессор Бронк добавляет, что Россия с большей вероятностью будет обстреливать украинские авиабазы, если на них разместятся западные самолеты. Для одномоторного F-16 с большим воздухозаборником под фюзеляжем это опасно — двигатель легко может засосать обломки со взлетно-посадочной полосы.

Именно по этим причинам США так долго не отзывались на просьбы Киева предоставить ему самолеты F-16. Дело не столько в опасениях эскалации, сколько в практических аспектах эксплуатации и обслуживания самолетов. Пентагон предупреждает, что это будет сложно и дорого.

Предоставление Украине западных истребителей вряд ли существенно изменит ход наземного сражения. Подполковник Нилс Ван Хуссен, бывший пилот F-16 Королевских ВВС Нидерландов, считает, что ни одна система вооружений не изменит ход войны. F-16, по его мнению, просто дадут Украине "возможность поддерживать то, что они делают сейчас".

Реальность этой войны такова, что даже Россия с ее огромными военно-воздушными силами не смогла доминировать в небе — слишком эффективно работают наземные системы противовоздушной обороны.

Обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны будет оставаться первоочередной задачей западных союзников. Восстановление ее военно-воздушных сил — более долгосрочная цель.

Джонатан Бил, корреспондент "Би-би-си" по вопросам обороны