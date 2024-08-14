Лесные пожары в окрестностях Афин потушены

Огромное облако дыма, висевшее над Афинами в течение нескольких часов, во вторник исчезло, но небо все еще было покрыто дымкой. Греческие власти сейчас оценивают ущерб и готовят схемы компенсаций для пострадавших жителей и предприятий.

До четверга в стране действует режим повышенной пожарной готовности, температура, по прогнозам, достигнет 40 градусов по Цельсию, и власти опасаются возникновения новых очагов пожаров.

По словам Ватракоянниса, пожарные будут продолжать проливать почву и дежурить в окрестностях города.

Ветер стал слабее, а активные усилия аварийных служб помогли взять пожары под контроль, однако риск возникновения новых пожаров остается — ветер в Афинах порывистый, а температура днем превышает 30°C.

Одна женщина погибла и еще десятки людей, включая пожарных, получили ранения после пожаров, охвативших более 40 тыс. га. Тысячи местных жителей были эвакуированы.

К тушению пожаров, начавшихся днем в воскресенье примерно в 35 км к северу от греческой столицы, привлекли более 700 пожарных, 199 пожарных машин и 35 самолетов. Как пишет AFP, по меньшей мере 66 человек, а также пять пожарных получили ранения.

Среди наиболее пострадавших районов — пригороды, включая Неа Пентели, Врилиссию и Патима Халандриу.

Во Врилиссии, расположенной всего в 14 км от центра Афин, некоторые здания и предприятия были выжжены пламенем.