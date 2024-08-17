Лесные пожары на западе Турции: эвакуированы тысячи людей

В расположенном недалеко от Измира городе Маниса эвакуированы 1440 человек в связи с угрозой распространения огня в населенных пунктах, заявил глава МВД Турции ночью 17 августа.

Причина пожара под Измиром - костер для пикника

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT Haber заявил, что причиной возгорания в лесной зоне близ Измира стал „костер, который разожгли три человека для пикника“. По его словам, полиция разыскивает виновных. „В регионе невероятный и нестабильный ветер. Слава богу, во всех этих пожарах пока не было человеческих жертв. Конечно, я не говорю о животных - мне их искренне жаль“, - сказал Юмаклы.