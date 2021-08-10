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После бегства в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призвала соотечественников последовать ее примеру. Беларусь больше не является "безопасной страной для своих граждан", заявила она в интервью AFP, выдержки из которого информагентства приводят в понедельник, 9 августа.
Kryscina Cimanouskaja
Kryscina Cimanouskaja
© Zuma Press / Scanpix

"Люди боятся выходить на протесты, потому что опасаются быть избитыми или оказаться в тюрьме", — отметила 24-летняя спортсменка, которая с 5 августа находится в Варшаве.

Тимановская заявила, что хочет вернуться только в "свободную" Беларусь, которая, по ее мнению, может стать такой "без правителя Александра Лукашенко". "Я не жалею, что показала миру правду", — сказала Тимановская, комментируя свое решение обратиться за помощью к международному сообществу после давления белорусских властей.

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По словам спортсменки, она рассчитывает на дальнейшую помощь польского руководства, чтобы продолжать свою спортивную карьеру.

Выставила на аукцион серебряную медаль


Между тем 9 августа стало известно, что Тимановская выставила на интернет-аукцион серебряную медаль, которую она завоевала в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году.

Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности и пойдут на поддержку спортсменов, пострадавших от действий режима Лукашенко.

На 14:15 мск стоимость медали превышала 11 тыс. долларов (свыше 9,3 тыс. евро).

Давление на Тимановскую и отъезд в Варшаву


В ходе Олимпиады-2020 в Токио Кристина Тимановская должна была соревноваться на дистанциях 100 и 200 метров. После того, как две белорусские спортсменки не были допущены к участию в эстафете 4 по 400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК) включил в список атлетов на этой дистанции Тимановскую, которая никогда ранее не участвовала в соревнованиях на 400 м на профессиональном уровне. 30 июля бегунья резко отреагировала на это решение в Instagram, обвинив белорусских чиновников.

1 августа, спортсменка сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. Оппозиция и правозащитники уверены, что это решение принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко.

В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции. Международный олимпийский комитет 3 августа объявил, что проведет собственное расследование инцидента с Тимановской. Сама спортсменка, получившая гуманитарную визу в Польшу, 4 августа вылетела через Вену в Варшаву.

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Deutsche Welle
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