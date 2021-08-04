Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше.

Предполагалось, что она сядет на самолет, вылетающий в Варшаву, однако в последний момент спортсменка поменяла планы и отправилась в Австрию: агентство Рейтер пишет со ссылкой на дипломатические источники, что это было связано с соображениями безопасности.

В интервью Би-би-си Тимановская объяснила причины своего решения не возвращаться в Беларусь и сказала, что предателем себя не считает.

Тем временем во вторник стало известно, что на родину из-за рубежа решила не возвращаться еще одна белорусская спортсменка - выступающая в многоборье легкоатлетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии. Максимова не смогла квалифицироваться для участия в нынешних Олимпийских играх, однако летом выиграла кубок Беларуси по многоборью.

В своем Инстаграме Максимова написала, что вместе с супругом - известным легкоатлетом Андреем Кравченко - в Беларусь пока не вернется. "К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни, - пишет Максимова. - Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим".

В июле в Инстаграме Максимовой появилось ее фото с бело-красно-белым флагом, который был символом протеста против президента Александра Лукашенко во время массовых выступлений летом и осенью прошлого года. Муж Максимовой в 2008 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.