Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше.
Предполагалось, что она сядет на самолет, вылетающий в Варшаву, однако в последний момент спортсменка поменяла планы и отправилась в Австрию: агентство Рейтер пишет со ссылкой на дипломатические источники, что это было связано с соображениями безопасности.
В интервью Би-би-си Тимановская объяснила причины своего решения не возвращаться в Беларусь и сказала, что предателем себя не считает.
Тем временем во вторник стало известно, что на родину из-за рубежа решила не возвращаться еще одна белорусская спортсменка - выступающая в многоборье легкоатлетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии. Максимова не смогла квалифицироваться для участия в нынешних Олимпийских играх, однако летом выиграла кубок Беларуси по многоборью.
В своем Инстаграме Максимова написала, что вместе с супругом - известным легкоатлетом Андреем Кравченко - в Беларусь пока не вернется. "К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни, - пишет Максимова. - Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим".
В июле в Инстаграме Максимовой появилось ее фото с бело-красно-белым флагом, который был символом протеста против президента Александра Лукашенко во время массовых выступлений летом и осенью прошлого года. Муж Максимовой в 2008 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы предлагает ограничить ряд видов деятельности коснется и салонов красоты, и кафе, и магазинов (26)
Без "паспорта возможностей" нельзя будет пойти в салон...
Назревают перемены: непривитые заболевшие коронавирусом жители не получат пособие по болезни (50)
Министерство внутренних дел Литвы зарегистрировало...
Сквернялис предлагает главе МВД уйти в отставку: метания только усугубляют кризис (20)
Предлагающий министру внутренних дел Литвы Агне...
Жители приграничных районов Литвы могут остаться без скорой помощи (20)
Врачей скорой помощи очень часто вызывают к...
Коронавирус в Литве: 503 новых случая, скончались 2 человека (9)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 503 новых случая...