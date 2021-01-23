Засученные рукава, подтяжки и непринужденная манера интервью - это фирменный стиль Ларри Кинга, ставшего одной из легенд американской тележурналистики.

На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов.

На пике популярности выходящее в прямом эфире ток-шоу Larry King Live за ночь смотрели полтора миллиона зрителей. Когда в 2010 году вышла его последняя серия, Larry King Live поставила рекорд по времени существования телепрограммы с бессменным ведущим (за что попала в Книгу рекордов Гиннеса).

В своем видеообращении, которое прозвучало в эфире последней передачи, тогдашний президент США Барак Обама говорил, что Ларри Кинг "открыл наши глаза на мир за пределами наших гостиных". По словам Си-эн-эн, Кинга называли "Мухаммедом Али телевизионного интервью".

Многим россиянам из тысяч его интервью прежде всего запомнился разговор с президентом Владимиром Путиным в 2000-м году. Кинг задал ему прямой вопрос: "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой улыбкой ответил: "Она утонула" - и эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского лидера.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился в Бруклине в 1933 году. Он вырос в еврейской религиозной семье, хотя во взрослой жизни стал агностиком.

Отец Ларри Кинга Эдвард ушел из жизни, когда ему было всего 44 года, и юный Кинг, на тот момент окончивший среднюю школу, на протяжении нескольких лет работал, чтобы помочь свой матери.

Вскоре Кинг, которому было на тот момент чуть больше 20 лет, осознал, что хочет связать свое будущее с журналистикой и отправился во Флориду работать на радио.

Говорят, что за несколько минут до первого выхода в эфир, начальник радиостанции попросил Лоуренса Зейгера представиться другой фамилией "с менее ярко выраженным этническим оттенком". Его взгляд упал на газетную рекламу магазина продажи алкоголя King's Wholesale Liquor ("Магазин оптовой продажи алкоголя Кинга"), так и родилась фамилия "Кинг".

В 1950-х и 1960-х он постепенно поднялся выше уровня местной радиостанции, и в 1978 году приобрел популярность во всей стране как ведущий ночной программы, в эфир которой звонили слушатели. Затем он стал работать на Си-эн-эн. По данным этой телекомпании, за свою многолетнюю карьеру Кинг провел более 50 тыс. интервью. Он беседовал со всеми президентами США, начиная с Джеральда Форда.

Его список известных гостей настолько длинный, что перечислить всех невозможно. Мартин Лютер Кинг, Далай-лама, Билл Гейтс, Леди Гага, Леброн Джеймс, Пэрис Хилтон и Маргарет Тэтчер - вот лишь некоторые из них.

Он выиграл бессчетное количество премий и наград, включая престижную премию Пибоди за свои выдающиеся достижения в радио и телевизионной журналистике.

Некоторые критиковали Кинга за то, что тот относился к своим героям слишком мягко и преимущественно задавал открытые вопросы.

Сам Кинг это отрицал. В интервью Би-би-си в 2015 году ведущий поделился своим опытом: "чем больше я сдавал назад, чем больше задавал хороших вопросов, внимательно слушал ответы и заботился о гостях - тем быстрее они забывали о существовании камеры".

Он также припомнил ссору с британским журналистом Пирсом Морганом, который заменил его на Си-эн-эн. Кинг критиковал Моргана за то, что его на американском телевидении переоценили, и что в программах с его участием слишком много его самого.

В ответ на это Морган (чью программу через три года закрыли) заявил, что его передачи были посвящены проблеме контроля оружия и спасению жизней. "А ты только и делал, что целовал знаменитостей в пятую точку", - ответил Морган Кингу.

Сотрудничество с RT

Ларри Кинг продолжал работу на телевидении. Последние несколько лет он вел программы на Ora TV - цифровом телеканале по подписке, в создании которого принимал участие. Эти передачи также показывали на платформе Hulu - и на канале RT, финансируемом властями России.

Журнал Variety писал, что из-за своего сотрудничества с RT Кинга критиковали "за финансовые связи с российским правительством и задавали вопросы по поводу содержания его программ". В частности, издание упоминает интервью Дональда Трампа накануне выборов 2016 года, в котором тот отверг оценки американских разведчиков, что за взломом электронной почты Демократической партии стояла Россия.

Сам Кинг заявлял, что он не работает на RT, и этот канал только покупает его передачи, "не имея над ними совершенно никакого редакционного контроля".

Если говорить о его личной жизни, Кинг был женат восемь раз на семи женщинах (на одной из них он женился дважды). У телеведущего пятеро детей, девять внуков и четыре правнука. Двое из его детей трагически умерли в прошлом году с разницей всего в несколько недель. Дочь Кайя скончалась от рака легких в июле в 51 год; сын Энди умер от сердечного приступа в августе, ему было 65 лет.

"Потерять их кажется настолько невообразимым. Родители не должны хоронить своих детей", - написал тогда у себя в соцсетях Кинг.

На протяжении многих лет у Ларри Кинга были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе диабет и стенокардия. В 2017 году он перенес операцию по лечению рака легких, два года спустя - инсульт, после чего несколько недель оставался в коме.

В 1988 он основал "Фонд сердечных заболеваний Ларри Кинга" - благотворительную организацию, которая помогает финансировать лечение сердца людям с ограниченными финансовыми возможностями и больным без медицинской страховки.

Говоря о своем наследии, Кинг выражал надежду, что "смог обогатить знания людей, развлечь и увлечь публику".