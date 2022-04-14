Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обещала вывести страну из объединенного командования НАТО в случае победы на выборах, пишет Le Monde.

"Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной обороне стран — участниц Североатлантического альянса", — сказала Ле Пен на пресс-конференции.

Статьи по теме: Президентские выборы во Франции: во второй тур выходят Макрон и Ле Пен

Она подчеркнула, что не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования НАТО, ни в распоряжение будущего европейского командования. "Я просто хочу вернуться к той политике, которая была у Франции с 1966 по 2009 год", — отметила кандидат в президенты.

Ле Пен также обещала, что она "выступит за осуществление стратегического сближения между НАТО и Россией", когда и если Россия и Украина заключат мирный договор.

В июле 1966 года Франция вышла из военной организации НАТО, но осталась участницей политической структуры Североатлантического договора. Такое решение принял президент Шарль де Голль, который проводил политику по возврату Франции "статуса великой державы", включавшую разрешение колониальных проблем, создание своего ядерного оружия, преодоление зависимости от США в военном, экономическом и финансовом отношении. В 2009 году, при Николя Саркози, Франция вернулась в военные структуры альянса.

Выборы президента во Франции проходят с 10 апреля. Лидерами по итогам первого тура стали действующий глава государства Эмманюэль Макрон (27,84%) и Марин Ле Пен (23,15%). На третьем месте оказался глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон (21,95%), другие кандидаты набрали менее 8%.