Le Monde: в Евросоюзе возник раскол из-за поставок "Спутника V"

По данным источников газеты, в ближайшее время Европейская комиссия вступит в переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), поставляющим «Спутник V» за рубеж. Несколько стран, прежде всего Германия, активно выступают за поставки вакцины из России, пишет издание.

В частности, высокопоставленные немецкие политики, в основном из восточной части страны, высказывались в пользу сотрудничества с Россией. Австрия уже ведет переговоры на высшем уровне об открытии на своей территории завода по производству препарата, пишет газета. Несмотря на это, Вена будет дожидаться разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Некоторые регионы Италии тоже высказывали заинтересованность в вакцине, но центральные власти пока не предпринимали никаких действий для поставок «Спутника V».

При этом французские политики активно выступают против российской вакцины, пишет Le Monde. Например, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан называл вакцину «средством пропаганды и агрессивной дипломатии», а не медицинской помощи.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предлагал ставить приоритетной задачей массовое производство вакцин, уже получивших разрешение ЕМА. По его мнению, в таком случае «Спутник V» может и не понадобиться Евросоюзу. Однако он не исключил, что одна или две фабрики на территории Евросоюза могут начать производить российскую вакцину во втором полугодии.

«Спутник V» пока не зарегистрирован в Евросоюзе. Его одобрили для использования Венгрия и Словакия. В середине марта Reuters писало, что для того, чтобы ЕС начал переговоры о поставке российской вакцины, нужны запросы от четырех стран. По информации Politico, власти Германии просили Еврокомиссию начать переговоры до того, как вакцину одобрит ЕМА.