Le Monde: Франция поставит Украине еще до 12 гаубиц Caesar

"В лучшем случае" президент Франции Эммануэль Макрон объявит об этом в понедельник в ходе визита в Берлин, пишет Le Monde.
По данным газеты, речь идет о гаубицах в количестве от шести до 12 единиц. Всего Киев просил у Франции дополнительно 15 таких гаубиц. Ранее Франция отправила в Украину 18 орудий из собственных запасов. Сообщалось, что у французской армии было всего 76 гаубиц, так что это довольно существенная утрата, которая до сих пор не восполнена.
Гаубицы, произведенные по заказу Дании, несколько отличаются от поставленных Украине ранее: они тяжелее (32 тонны против 18), более тяжело бронированные, передвигаются на 16 колесах, а не на 12, и способны переводить боекомплект в 36 снарядов, а не 18.
"Caesar - это идеальный инструмент для противобатарейной борьбы, для поиска и уничтожения артиллерии противника до того, как она вас засечет", - объясняет пользу этих пушек источник Le Monde.
Агентство Рейтер обратилось в Елисейский дворец и минобороны Франции по поводу этой публикации, но там отказались от комментариев.
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