Министр иностранных дел России Сергей Лавров в кулуарах третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в китайском Туньси заявил о желании России "снять напряженность" в конфликте с Украиной. Об этом в среду, 30 марта, сообщает агентство dpa. По информации Пекина, во время встречи со своим китайским коллегой Ван И глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва намерена продолжить мирные переговоры с Киевом.

В свою очередь глава МИД КНР заявил, что украинский вопрос имеет сложную историю. Она стала результатом не только затяжного конфликта в области безопасности, но и менталитета холодной войны и конфронтации. Китай, подчеркнул Ван И, поддерживает Россию и Украину в попытках дипломатического преодоления кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения военного противостояния, способного перерасти в крупный гуманитарный кризис. По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, в долгосрочной перспективе необходимо извлечь уроки из произошедшего. В рамках переговоров должна быть создана устойчивая архитектура безопасности в Европе.

Лавров заявил о движении к "многополярному миропорядку"

В свою очередь Лавров в видеоролике, выпущенном российским МИДом перед встречей с Ван И заявил, что мир "переживает очень серьезный этап в истории международных отношений". "Мы вместе с вами и с нашими единомышленниками будем двигаться к многополярному, справедливому, демократическому мировому порядку", - сказал Лавров.

Глава МИД России примет участие в серии встреч, организованных Китаем для обсуждения путей оказания помощи Афганистану, на которых также ожидается присутствие дипломатов из США и соседей страны, возглавляемой талибами. Тем не менее, нападение России на Украину, скорее всего, будет занимать важное место в ходе переговоров. Пекин отказался осудить вторжение и обеспечивает дипломатическое прикрытие для все более изолированной России. пишет агентство AFP. Официальные лица США обвинили Китай в "готовности" оказать военную и экономическую помощь России, а президент Джо Байден сравнил вторжение в Украину с подавлением Китаем протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.