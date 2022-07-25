Египет - первая страна этого недлинного дипломатического путешествия. Далее Сергей Лавров намерен посетить Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В статье, опубликованной местными газетами в преддверии этого турне, Лавров заявил, что Россия всегда "искренне поддерживала африканцев в их борьбе за свободу от колониального ига". Он также добавил, что Москва ценит "сбалансированную позицию" африканцев по вопросу Украины.

В Каире Лавров провел переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри. На совместной пресс-конференции после окончания переговоров Шукри заявил, что Египет подчеркивает необходимость скорейшего решения "украинского кризиса", который сильно повлиял на всемирную продовольственную безопасность и цены на энергоносители и нарушил отлаженные цепочки поставок.

Лавров же заявил, что в двусторонних отношениях между Египтом и Россией наблюдается плодотворное развитие, указав на увеличение товарооборота между двумя странами на четыре миллиарда долларов, то есть на 5% по сравнению с прошлым годом.

Египет имеет значительные связи с Россией, которая поставляет ему пшеницу, оружие и - до начала войны в Украине - большое количество туристов. Однако главной заботой Египта и других африканских стран является нехватка зерна.

По данным Африканского банка развития, Украина и Россия обычно поставляют на континент более 40% пшеницы. При этом Египет является крупнейшим в мире покупателем украинской пшеницы: в 2019 году он импортировал 3,62 миллиона тонн - больше любой другой страны.

Однако Сергей Лавров в статье, предваряющей его визит, отверг обвинения в том, что Россия "экспортирует голод", обвинив в них западную пропаганду. Он добавил, что западные санкции, введенные против России, усугубили "негативные тенденции" на международном рынке продуктов питания, связанные с пандемией коронавируса.

Министр иностранных дел России указал на намерение своей страны выполнить соглашение об экспорте зерна из украинских портов, которое было подписано в Стамбуле, и заявил, что Запад должен снять санкции с компаний, экспортирующих продовольствие из России, и разблокировать экспорт российской пшеницы.

Это заявление можно воспринимать с определенным скепсисом, учитывая, что Россия признала факт обстрела одесского порта, в котором скопились большие запасы экспортной пшеницы, уже после подписания стамбульского соглашения.

При этом Лавров на совместной пресс-конференции добавил, что в том, что касается договоренности о вывозе украинской пшеницы, у России "нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас".

Он также заявил: "Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России… Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического".

В этом, по его словам, украинцев поощряют их "западные кураторы", в числе которых он назвал Лондон, Вашингтон, ЕС и НАТО.

Россия хочет воспользоваться нежеланием африканских стран принимать чью-либо сторону

Комментарий Уилла Росса, регионального редактора Всемирной службы Би-би-си по Африке

Сергей Лавров пытается убедить африканские страны, что им лучше встать на сторону России, чем Запада, используя фразы вроде "мы поможем вам завершить процесс деколонизации".

Но большинство африканских стран по-прежнему не хочет принимать чью-либо сторону в войне России против Украины, потому что они опасаются повторения ситуации, возникшей во время холодной войны, которая оказала разрушительное воздействие на весь континент, разжигая конфликты и тормозя экономическое развитие.

Однако прямо сейчас наибольшую озабоченность вызывает растущая стоимость продуктов питания и топлива.

Африканским лидерам отлично известно, что когда их гражданам не хватает на еду, они вполне могут лишить их власти.