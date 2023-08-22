22 августа 2023 г. 12:14

Лавров прилетел в Йоханнесбург вместо Путина

 
bbcrussian.com
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
ФОТО: EPA - ELTA

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС.

На саммит приглашали российского президента Владимира Путина. Его поездка долго оставалась под вопросом из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

19 июля стало известно, что вместо Путина поедет Лавров. 30 июля сам Путин сформулировал свое решение остаться в России так: «Я не думаю, что мое пребывание насаммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас».

В июне произошел мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Он быстро закончился, но дал повод журналистам рассуждать о внутренней политической стабильности в России, которой Путин управляет почти четверть века. Пригожин по договоренности с Кремлем вывел своих наемников в Беларусь, а сам накануне впервые после мятежа записал видеообращение — предположительно, из одной стран Африки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии