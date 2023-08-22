Лавров прилетел в Йоханнесбург вместо Путина

19 июля стало известно, что вместо Путина поедет Лавров. 30 июля сам Путин сформулировал свое решение остаться в России так: «Я не думаю, что мое пребывание насаммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас».

В июне произошел мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Он быстро закончился, но дал повод журналистам рассуждать о внутренней политической стабильности в России, которой Путин управляет почти четверть века. Пригожин по договоренности с Кремлем вывел своих наемников в Беларусь, а сам накануне впервые после мятежа записал видеообращение — предположительно, из одной стран Африки.