Лавров назвал передачу Украине F-16 "угрозой в ядерной сфере"

«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут», — сказал Лавров в интервью изданию Lenta.ru.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — продолжил глава МИД России.

Украина отказалась от оставшегося на ее территории части советского ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 1994 года под гарантии ее безопасности в том числе со стороны России. Никаких признаков того, что у нее снова может тем или иным путем в обозримом будущем появиться ядерное оружие, нет.