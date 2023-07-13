13 июля 2023 г. 14:40

Лавров назвал передачу Украине F-16 "угрозой в ядерной сфере"

 
bbcrussian.com
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
ФОТО: EPA - ELTA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, поскольку американские истребители F-16 теоретически могут нести ядерное оружие, то Россия будет рассматривать их будущую передачу Украине как "угрозу в ядерной сфере".

«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут», — сказал Лавров в интервью изданию Lenta.ru.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — продолжил глава МИД России.

Украина отказалась от оставшегося на ее территории части советского ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 1994 года под гарантии ее безопасности в том числе со стороны России. Никаких признаков того, что у нее снова может тем или иным путем в обозримом будущем появиться ядерное оружие, нет.

Обучение украинских пилотов на F-16 планируется начать в Румынии в августе, а передача Украине первых самолетов, по словам представителей Украины и союзников, может состояться примерно через полгода после этого.

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