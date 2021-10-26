Министерство здравоохранения составило список устройств и оборудования, необходимого в Латвии — в него входят 120 аппаратов искусственной вентиляции легких и 12 переносных аппаратов для искусственной вентиляции легких для использования в транспорте Службы неотложной медицинской помощи.

Также в списке есть 363 монитора жизненных показателей пациента и 32 станции жизненных показателей, 30 механических отсасывающих устройств для верхних дыхательных путей и 10 отсасывающих устройств для использования в транспорте Службы неотложной медицинской помощи.

По данным министерства, сложившаяся эпидемиологическая ситуация ставит под угрозу возможность оказывать стационарные медицинские услуги. Без создания дополнительных коек число предотвратимых смертей может увеличиться.

Министерство здравоохранения сообщает, что необходимые вложения уже сделаны — это поможет увеличить мощность больниц, улучшит инфраструктуру для разделения потоков пациентов, приобрести оборудование для диагностики и увеличить доступность кислородной терапии, а также переоборудовать койки для лечения пациентов с Covid-19. Все это поможет оказать медицинскую помощь еще 1500 пациентам с Covid-19.

По прогнозам Минздрава, к концу октября будут госпитализировать 130-200 ковид-пациентов в день.