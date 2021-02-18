На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021



Недавно в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" этот ведущий сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, добавив следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Соловьев включен в "черный список" Латвии на неопределенное время.

"Данный господин особо набил руку на различных кампаниях по дезинформации и пропаганде. Помимо этого, его двусмысленные выражения о диктаторе Бенито Муссолини и сказанное про Гитлера, что он был отважным человеком и воевал на фронте, является неприемлемой глорификацией преступлений нацистов и их главного вождя. Таким людям в Латвии делать нечего", — прокомментировал свое решение Ринкевич агентству LETA.

Соловьев в свою очередь заявил РБК, что решение Латвии вряд ли как-то повлияет на его жизнь. "Скорее всего, никак, потому что в Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления [..] Я посоветуюсь с адвокатами. Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов", — добавил Соловьев.