Латвия: за неделю обнаружены несколько случаев размещения символов поддержки войны РФ в Украине

В воскресенье, 29 сентября, полиция получила информацию о том, что в Ругайской волости Балвского края на участке дороги P47 Рудуки-Медни на двух дорожных защитных барьерах были нанесены буквы „Z“ зелёной краской.

В среду, 2 октября, в Даугавпилсе на дереве у дороги был нарисован чёрный символ „Z“. Это зафиксировали сотрудники полиции.

А в воскресенье, 6 октября, полицейские обнаружили нарисованный символ „Z“ на заброшенном здании в Аугшдаугавском крае.