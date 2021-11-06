Латвия вышла на первое место по смертности от Covid-19 в Европе

За последние две недели в Латвии с 18 по 31 октября уровень смертности от Covid-19 достиг 244,8 случая на миллион жителей.

За Латвией следуют Болгария с 242,7 и Румыния с 230,3 смертей на миллион жителей за предыдущие две недели.

Между тем, средний уровень смертности от диагноза Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 27,2 случая на миллион жителей.

Уровень смертности в соседних с Латвией странах также стремительно вырос. Так, в Литве уровень смертности за предыдущие две недели составил 78,4 случая, а в Эстонии — 82 случая на миллион жителей.