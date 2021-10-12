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Сотрудники госучреждений Латвии должны привиться от ковида до 15 ноября. Без прививки или перенесенной болезни нельзя посещать ряд магазинов. Рига опасается перегрузки сферы здравоохранения.
Латвия ввела режим ЧП на 3 месяца в свете всплеска заболеваний COVID-19
© Sipa / Scanpix

Власти Латвии в понедельник, 11 октября распорядились ввести в республике чрезвычайное положение на 3 месяца в свете распространения заболевания COVID-19. Решение обусловлено стремлением не допустить чрезмерной нагрузки на сферу здравоохранения, сообщил кабинет министров. По его словам, всплеск новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 и низкий охват населения вакцинацией вошли в число причин, вынудивших официальную Ригу пойти на жесткие меры.

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Так, лица, не переболевшие ковидом и не сделавшие прививку, с этого дня могут совершать покупки лишь в магазинах с товарами первой необходимости. Сотрудники государственных учреждений, не имеющие возможности работать удаленно, должны пройти вакцинацию до 15 ноября. Заведения гастрономии должны закрываться в 21.00 по местному времени. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее призвал воздержаться от массовых собраний и ограничить контакты.

В республике с 2 миллионами жителей возбудитель COVID-19 обнаружен почти у 172,3 тысячи человек. Около трех тысяч больных ковидом скончались, свыше 152 тысяч выздоровели. Полный курс вакцинации от этой инфекции прошли лишь 48 процентов населения. Это один из самых низких показателей в Евросоюзе.

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Deutsche Welle

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