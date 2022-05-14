Министерство иностранных дел Латвии объявило нежелательными персонами 102 граждан России, в основном российских деятелей культуры, запретив им въезд в страну на неопределенный срок. В заявлении латвийского дипломатического ведомства, обнародованном в пятницу, 13 мая, указывается, что фигуранты нового черного списка выразили активную поддержку решению президента РФ Владимира Путина начать военное вторжение в Украину и открыто оправдывают российскую агрессию в этой стране.

В числе прочих в перечне значатся актеры Николай Бурляев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Борис Щербаков, Борис Галкин, Игорь Петренко, Александр Пашутин, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.

В конце марта МИД Латвии уже включил в список нежелательных персон 25 российских деятелей культуры, поддержавших вторжение в Украину, в том числе телеведущих и журналистов Марию Ситтель, Дмитрия Губерниева, Тину Канделаки, актера Владимира Машкова, музыкантов Николая Расторгуева и Полину Гагарину, режиссера Никиту Михалкова.