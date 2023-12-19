Латвия упрощает требования к работникам-иностранцам

Предыдущие правила требовали от работодателя при подаче заявления на трудоустройство иностранца в Латвии также предоставить копию документа, подтверждающего квалификацию или образование иностранца, даже в тех случаях, когда профессия иностранца не регламентируется в Латвии.
В будущем планируется отказаться от требования предоставления копии документа, подтверждающего образование и опыт работы, если иностранец будет трудоустроен по профессии, которая не регламентируется в Латвии.
Теперь предусматривается, что у работодателя будет обязанность предоставлять самоподтверждение того, что с иностранцем было проведено собеседование относительно необходимой компетентности для выполнения намеченной работы или, если компетентности не хватает, обязательств произвести обучение иностранного работника.
В правовом акте, подготовленном Министерством экономики, говорится, что цель изменений - облегчить условия трудоустройства иностранной рабочей силы в ситуации, когда такие важные сферы народного хозяйства, как строительство и обрабатывающая промышленность, испытывают дефицит кадров.
По мнению Министерства экономики, чтобы снизить негативное влияние нехватки рабочей силы на экономический рост, необходимо устранить ненужные административные препятствия в первоначальных условиях трудоустройства иностранной рабочей силы. То есть, на этапе утверждения приглашений иностранцев на работу в Латвии.