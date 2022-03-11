Латвия стала лидером по количеству смертей с Covid-19 среди стран ЕС

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели с 21 февраля по 6 марта показывают, что в Латвии было 127,4 смертей на миллион жителей с диагнозом Covid-19. Несмотря на то, что уровень смертности немного снизился по сравнению с ранее зарегистрированными 130 случаями, в других странах ЕС и ЕЭЗ уровень смертности с диагностированным Covid-19 снижался быстрее, и Латвия поднялась с третьего на первое место по этому показателю.
Помимо Латвии порог в 100 смертей на миллион жителей превышен также в Болгарии и Венгрии.
Средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в странах ЕС и EEA за предыдущие две недели составил 41 случай на миллион жителей.
В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составил 92,6 случая на миллион жителей, и Эстония занимает пятое место среди стран ЕС/EEA. В свою очередь, в Литве число случаев смерти с Covid-19 составляет 47,2 на миллион жителей, на данный момент она находится на 14-м месте по смертности с Covid-19.
Согласно данным ECDC за последние две недели, кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 жителей составил 6059,5 случая. Хотя уровень заболеваемости в Латвии снизился, в других странах это происходило стремительнее и среди стран ЕС и EEA Латвия поднялась с третьего на второе место.
В Эстонии уровень заболеваемости за последние две недели составляет 4092,1 случая на 100 000 жителей, и по этому показателю Эстония опустилась четвертого на шестое место. Литва с показателем заболеваемости в 2875,3 случая на 100 000 жителей опустилась с восьмого на девятое место.
Средний показатель заболеваемости Covid-19 в странах ЕС/EEA составляет 1471,3 случая на 100 000 жителей.
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