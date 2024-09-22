Латвия сообщила об истребителях РФ без транспондеров

Шесть российских истребителей без включенных транспондеров проникли в латвийское воздушное пространство над акваторией Балтийского моря, сообщили в соцсети X в субботу, 21 сентября, военно-воздушные силы Латвии.

Согласно их сообщению, нарушения были зафиксированы 20 и 21 сентября. Российские самолеты не включили транспондеры и не предоставили плана полета, говорится в посте. Латвия подняла в воздух истребители НАТО Eurofighter, которые предупредили российских пилотов и сопроводили их до границы.