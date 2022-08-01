Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощении поездок для жителей приграничных регионов. Данный формат поездок для живущих у границы с Латвией россиян отменен с понедельника, 1 августа.
Такое решение принял кабинет министров в Риге 14 июля, оно связано с решением властей РФ закрыть латвийское консульство в Пскове, являвшееся единственным дипучреждением Латвии, которое выдавало приграничные разрешения россиянам. Приостановить действие соглашения рекомендовала правительству комиссия по иностранным делам Сейма. Соглашение об упрощенных поездках жителей приграничных территорий Латвии и России было заключено в 2010 году.
Латвия прекратила выдачу виз россиянам
Между тем, Латвия является одной из стран ЕС, прекративших выдачу виз гражданам России после начала вторжения в Украину. Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич призвал весь ЕС присоединиться к данному решению.
В конце июля Эстония приняла решение, запрещающее предоставление российским гражданам временного вида на жительство и учебных виз. Кроме того, Таллин ужесточил условия выдачи разрешений на работу гражданам России и Беларуси. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объяснил введение мер необходимостью неослабевающего давления на РФ из-за войны в Украине, которая не только грубо нарушает "территориальную целостность, суверенитет и независимость" Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и ЕС.
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