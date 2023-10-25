Латвия приобретет у США ракеты ATACMS

 
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ATACMS
ATACMS
ФОТО: AP / Scanpix

Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем Himars, также Латвия приобретет высокоточные дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в своем Twitter.

Общая стоимость закупки систем составит около 220 млн долларов США (193 млн евро).

Договор будет подписан в ближайшие месяцы. Он значительно укрепит боевые возможности Национальных вооруженных сил (НВС) и стратегическое партнерство между США и Латвией.

Латвия может получить ракетно-артиллерийские и противокорабельные ракетные комплексы Himars в 2026/2027 годах, сообщил журналистам в начале сентября государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Министерство обороны Латвии имеет три проекта ракетных систем: береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.

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