Латвия приобретет у США ракеты ATACMS

Общая стоимость закупки систем составит около 220 млн долларов США (193 млн евро).

Договор будет подписан в ближайшие месяцы. Он значительно укрепит боевые возможности Национальных вооруженных сил (НВС) и стратегическое партнерство между США и Латвией.

Латвия может получить ракетно-артиллерийские и противокорабельные ракетные комплексы Himars в 2026/2027 годах, сообщил журналистам в начале сентября государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.