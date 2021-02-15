aA
Вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия в Латвии пока не рассматривается, сообщает латвийское Министерство иностранных дел.
Sakartvelas
Sakartvelas
© AFP / Scanpix

В Литве Грузию с января официально называют "Сакартвело", это название будет использоваться и во всех официальных документах страны. Рассматривается также вопрос о переименовании Беларуси.

Что же касается Латвии, в январе МИД страны отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает Подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, это не политический вопрос, и решать его должны лингвисты. Пока что полученная от них информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять.

Статьи по теме:
Литва официально утвердила название Грузии "Сакартвело"  (54)
Языковая комиссия предложила три основных варианта названия Беларуси для Литвы  (106)

Латвийсакий МИД также обратил внимание на то, что в ООН Грузия тоже не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia.

Внутреннее название Грузии (Сакартвело) восходит к названию Картли - одной из основных историко-географических областей Грузии, колыбели ее государственности. Европейское название Грузии - Georgia, по основной версии ученых, происходит от имени святого Георгия, популярного в этих краях, а также в связи с тем, что Святой Георгий является покровителем Грузии.

Устоявшееся в русском, латышском и некоторых других языках название "Грузия" происходит от "Гурджан", "Гурзан" из арабо-персидских, сирийских и других источников. Считается, что эти названия происходят от арабо-персидского "гурдж" ("гурджистан" - "страна волков"), восходящему к персидскому "горг" - "волк".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Председатель госкомиссии по литовскому языку пока не видит возможности для изменения названия Беларуси (28)

Председатель Государственной комиссии по литовскому...

По просьбе Тихановской глава МИД Литвы предлагает обсудить изменение названия Беларуси (26)

После получения письма лидера белорусской оппозиции...

Глава МИД: Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси (266)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

TOP новостей

Ученый: статистика коронавируса в Литве показывает нехорошую тенденцию (32)

С сегодняшнего дня в Литве может работать малый...

В первый день открытия местами образовались очереди, салоны завалены заказами (13)

С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты. В...

Глава МВД Литвы: последует ряд изменений и просьба (16)

В понедельник в Литве состоялось заседание...

Литовские владельцы баров готовятся к протестам: помощь оказывают недостаточно быстро (17)

В субботу после обеда литовские организации,...

Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б (42)

В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся...