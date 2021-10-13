Латвия: подтверждено 2236 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов

Среди умерших один пациент входили в возрастную группу от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, пять — от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 993,4 случаев на 100 000 населения.
Из всех выявленных за сутки случаев 1799 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 437 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделан 21 371 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 175 890 случаев Covid-19, умерли 2836 человек с коронавирусом.
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