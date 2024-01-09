Латвия перенимает на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии

 
LSM.lv
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.
Со вторника Латвия постепенно перенимает на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии и будет выполнять ее, пока ведутся ремонтные работы на базе ВВС Эстонии в Эмари.

Уже в скором времени в Латвию прибудут военнослужащие вооруженных сил Германии и военные воздушные суда, чтобы начать тестовые полеты. С 1 марта авиабаза Национальных вооруженных сил в Лиелварде будет в порядке ротации выполнять миссию в течение девяти месяцев, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны.

С 2004 года патрулирование осуществлялось с авиабазы Шяуляй в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и на базе Эмари в Эстонии. Впервые в порядке ротации миссия перейдет к Латвии.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

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