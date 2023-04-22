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Латвия передаст Украине последнюю партию имеющихся у нее переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заявила на заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" латвийский министр обороны Инара Мурниеце. Количество передаваемых ПЗРК и сроки их поставок не уточняются.
Кроме того, Латвия расширит программы обучения украинских военнослужащих, написала Мурниеце в микроблоге Twitter. По ее словам, в 2023 году число обученных в Латвии военных из Украины увеличится втрое по сравнению с показателем 2022 года.
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