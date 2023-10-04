Латвия: окончательное решение об отказе от русского языка в общественных СМИ не принято

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Окончательное решение об отказе от русского языка в латвийских общественных СМИ не принято, заявила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" новый премьер-министр страны Эвика Силиня.

28 сентября Сейм Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая, в частности, содержит идею об отказе от русского языка в общественных СМИ с 2026 года.

По словам Эвики Силини, в данный момент нет оснований говорить о том, что это действительно произойдет, так как утвержденный документ является лишь концепцией, а не конкретным планом действий.

Она добавила, что по этому вопросу с заинтересованными сторонами и экспертами еще предстоят дискуссии, а Министерство культуры разработает методические рекомендации для СМИ, где должен быть оговорен этот вопрос.

С решением об отказе от русского языка в общественных СМИ не согласны сами СМИ, Совет по общественным электронным СМИ и министр культуры Агнесе Логина.

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