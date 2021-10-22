aA
В ответ на неизбежную перегруженность больниц Латвия обратилась с просьбой о помощи в Агентство гражданской обороны Европейского союза (ЕС), сообщил телеканал TV3.
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
© DELFI.lv

Первоначально потребуется техническая поддержка, а именно специальное оборудование для ковидных коек, аппараты искусственной вентиляции легких, возможно, также и сами кровати.

В то же время Евросоюз предупреждает, что в случае ухудшения ситуации латвийских пациентов придется вывозить за границу и привлекать иностранных врачей.

"К концу этого месяца количество госпитализированных неизбежно превысит 2000. Критический предел возможностей составляет 1500 — после предстоит сложный выбор. На данный момент мы нуждаемся в некотором оборудовании, которое можно получить быстрее, чем в ходе закупки. Это первое, что необходимо. Но в то же время мы предупреждаем ЕС, что нам может понадобиться дополнительная помощь", — заявил TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Статьи по теме:
В Латвии подтверждено 2935 новых случаев Covid-19, скончались 23 пациента  (1)
Правительство Латвии утвердило локдаун с 21 октября по 15 ноября: что запрещено и что разрешено  (6)

В худшем случае, если локдаун не сработает, может оказаться, что Латвии придется попросить помощи для перевода пациентов в соседние страны.

"Если они будут перегружены, это может быть Швеция, Германия, предупреждаем, что мы также можем попросить поддержку персонала, медицинских бригад", — подтвердил Павлютс.

Согласно прогнозам Минздрава, в начале ноября в больницах будут находиться около 2200 пациентов с Covid-19. Это значит, что больных придется сортировать, поскольку медучреждения будут перегружены. Придется также открывать полевые госпитали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Премьер-министр Латвии: для введения локдауна придется занимать дополнительные финансовые средства (5)

Для введения локдауна Латвии придется брать...

TOP новостей

В Латвии аннулирована лицензия на вещание "Первого Балтийского Канала" (1)

Национальный Совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP)...

Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose

Врачи рассказали о ситуации в больницах: отличия от зимнего положения налицо

Профсоюзы врачей высказываются за введение...

С пятницы – перемены: магазины будут регулировать потоки, Lidl принимает только покупателей с "паспортом возможностей" (46)

Небольшие магазины и рынки, площадью менее 1500 кв. м,...

Коронавирус в Литве: 2939 новых случаев, 20 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2939 новых...

Министр ответил на обвинения президента: желание прививаться летом было ниже во всех странах ЕС

Летом желание людей вакцинироваться снизилось в...