Латвия: непривитые должны соблюдать самоизоляцию по возвращении из 20 стран Европы

Как и прежде, самоизоляцию непривитым от коронавируса необходимо будет соблюдать после въезда в Латвию из Кипра, Нидерландов, Испании, Андорры, Португалии, Мальты, Греции, Люксембурга, Монако, Ирландии, Дании, Бельгии, Исландии, Франции, Литвы, Швейцарии, Финляндии, Италии и Эстонии. Кроме того, с прошлой недели в списке значится Сан-Марино.
Требование соблюдения самоизоляции по-прежнему не относится к въезду из Лихтенштейна, Австрии, Норвегии, Хорватии, Швеции, Словении, Чехии, Германии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана.
Порог "зеленого списка" в Латвии составляет 75 выявленных случаев Covid-19 на 100 000 жителей.
Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 населения в Латвии составляет 38,8 случая.
Принимая во внимание измененный порядок, путешественники, у которых есть сертификат Covid-19, не должны соблюдать правила самоизоляции при въезде в Латвию из любой страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список.
В настоящее время Кипр и Испания имеют самые высокие кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 - 1241,8 и 720,7 случая соответственно, в то время как в Литве этот показатель - 133,9 случая, а в Эстонии - 142,1 случая.
Согласно информации, опубликованной ЦПКЗ, самые низкие кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 зарегистрированы в Ватикане и Польше - 0 и 4,3 случая на 100 000 населения соответственно.
ЦПКЗ призывает население сделать прививку от коронавируса, поскольку это является самым безопасным и эффективным способом защиты от тяжелого течения заболевания и снижает распространение инфекции "Covid-19" в обществе.
Что касается стран вне ЕС и ЕЭЗ, то лица, не сделавшие прививку от Covid-19, должны будут соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Израиля, США, Черногории, Ливана, Иордании, Армении и Катара. Список "зеленых стран" в настоящее время включает Японию, Азербайджан, Сербию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Молдову, Сингапур, Косово, Северную Македонию, Украину, Канаду, Боснию и Герцеговину, Албанию, Бруней, Австралию, Новую Зеландию, Тайвань, а также Макао и Гонконг.
Как сообщалось ранее, лица, привитые от "Covid-19", которые въехали в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.
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