aA
Литва, Латвия и Эстония вышли на первое место среди стран Европейского союза и Европейского экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 000 жителей.
Koronavirusas
Koronavirusas
© AFP / Scanpix

Согласно обновленным в четверг данным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, в Литве кумулятивная заболеваемость по положению на конец прошлой недели составляла 972 случая на 100 000 жителей, в Латвии — 864 и в Эстонии — 859, передает RusERR.

В Литве показатель за неделю вырос на 176, в Латвии — на 283, а в Эстонии — на 200 случаев.

Статьи по теме:
"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты  (30)
Коронавирус в Литве: 2736 новых случаев и 15 смертей  (10)

Средний показатель по ЕС составляет 166 случаев — в пять раз меньше, чем в странах Балтии.

Смертность от коронавируса за 14 дней в Эстонии составила 40 случаев в расчете на миллион населения, т.е. седьмое место в ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Politico: Восточная Европа расплачивается за низкие темпы вакцинации (35)

Пока Западная Европа празднует успех вакцинации и...

Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек (7)

Число умерших от коронавируса в мире превысило 5...

Достигнут рекорд заболеваемости коронавирусом: самое худшее еще впереди (47)

В Литве установлен рекорд новых случаев коронавируса...

Латвия: 2408 новых случаев Covid-19, скончался 21 пациент, в больницах — 954 человека (5)

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2408 новых случаев...

Литва - в десятке лидеров по смертности от ковида в ЕС (26)

С начала пандемии COVID-19 до сентября 2021 г. в Литве вырос...

TOP новостей

Достигнут рекорд заболеваемости коронавирусом: самое худшее еще впереди (47)

В Литве установлен рекорд новых случаев коронавируса...

В Литве осталось три "красных" муниципалитета (3)

Литовская эпидемиологическая карта по-прежнему...

Kybartų pataisos namuose apgyvendinti migrantai Laurynas Kasčiūnas

Среди попавших в Литву нелегалов есть и несколько связанных с терроризмом лиц (16)

Опасения в связи с нелегалами, которые идут в Литву из...

Коронавирус в Литве: 2736 новых случаев и 15 смертей (10)

За минувшие сутки в Литве были выявлены 2736 новых...

Прогноз погоды ничего хорошего не обещает: циклон принесет дожди и ветер (2)

Сегодня погоду в Литве обусловит атлантический циклон,...