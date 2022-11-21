Латвия: через 4 года в школах планируется запретить изучать русский язык как второй иностранный

Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше учить будет нельзя, поскольку этот язык не является официальным языком ЕС и не фигурирует в соответствующих международных договорах.

Министерство образования Латвии считает, что такие изменения будут способствовать полноценному включению молодежи в образовательное пространство Европы, содействовать изучению официальных языков ЕС, что даст более широкие возможности занятости в ЕС и за пределами ЕС.

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце ("Консервативные") заверила, что вопрос о втором иностранном языке обсуждался и с президентом страны Эгилом Левитсом, в беседе акцентировалась необходимость обеспечить изучение какого-либо из официальных языков ЕС во всех школах, что позволит молодежи и обществу в целом более полноценно участвовать в развитии общеевропейского культурного пространства. "Это момент, когда нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии — национальный язык и сильную Латвию в общей семье Европейского Союза", — заявила Муйжниеце.

Сейчас первый иностранный язык в школах Латвии начинают учить уже в 1-м классе. Это должен быть один из официальных языков ЕС, и чаще всего это английский. Второй иностранный язык в учебных заведениях, реализующих программы образования на латышском языке, начинают осваивать в 4-м классе.

Нормативные акты не указывают, какой иностранный язык — например, французский, русский или немецкий — школа может предлагать изучать как иностранный. Выбор остается за учебным заведением, которое делает его, исходя из целей развития в сотрудничестве со школьным советом. Министерство указывает, что большую роль в выборе второго иностранного языка играет желание родителей и самих учащихся, а также наличие квалифицированных педагогов.

Как показал опрос в 2021 году, почти половина латвийских школ выбор не предлагают. Более чем в 300 школах второй иностраннный язык — русский.

Министерство образования Латвии утверждает, что сейчас при значительном росте спроса на языки ЕС, а также с учетом снижения значимости и использования русского языка, от родителей поступают заявления с призывом обеспечить преподавание одного из языков ЕС в качестве второго иностранного в школах.

В целях содействия изучению официальных языков ЕС Министерство образования и науки Латвии разработает поправки к стандарту базового образования, определяющие, что все школы должны обеспечивать один из языков ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования, как второго иностранного языка.

Переходный период запланирован на три года, чтобы школы могли обеспечить наличие учителей второго иностранного языка — как за счет привлечения новых педагогов, так и за счет предоставления возможности действующим педагогам пройти переподготовку и получить право преподавания другого предмета. В то же время министерство начало переговоры с Латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы подготовки учителей иностранных языков и переквалификации учителей.