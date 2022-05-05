Суд объяснил свое решение тем, что Национальный совет электронных СМИ не смог аргументировать, что угрожает государственной безопасности Латвии в случае, если каналы продолжат работу.

29 апреля суд удовлетворил временную просьбу о защите от Global Media и приостановил действие решения NEPLP, запретившее в Латвии работу каналов THT-Comedy, THT4 International, "Пятница", KHL TV channel и TNT Music.

В своем решении суд не оспорил компетентность NEPLP запрещать распространение телевизионных программ. Суд заключил, что совет может назначать такой запрет в случае существующей угрозы нацбезопасности или общественному порядку — но в то же время конкретное решение остановить деятельность телеканалов не было достаточно аргументированно.

Если какие-то условия позволяют заключить, что телепрограммы распространяют или могут распространять необъективную информацию, которая угрожает национальной безопасности, у Совета есть не только право — но и обязанность приостановить деятельность этих программ, указал суд. И необходимо оценить, существуют ли такие условия.

Решение суда можно оспорить в течение 14 дней с момента принятия решения.

Решение о блокировке развлекательных каналов NEPLP принял в начале марта, так как некое предприятие, связанное с Gazprom Media Holding, находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Председатель совета NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что совет оспорит решение суда. "По мнению суда, тот факт, что в информационном пространстве Латвии работают программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", не угрожает информационному пространству и не противоречит правилам OFAC". Суд не осознает серьезность и обоснованность решения заблокировать каналы, считает Аболиньш.