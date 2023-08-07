Латвийский медикамент, который использовался еще в Афганистане для выносливости советских солдат - продается в России

Латвия традиционно экспортирует много лекарств в Россию, Украину и Беларусь. Владелец Grindeks Киров Липман в апреле этого года заявил в интервью Латвийскому радио, что его компания постепенно покидает российский рынок. В недавно опубликованном годовом отчете правление Grindeks также сообщает, что компания "постепенно отказывается от деятельности в странах высокого риска, с которым относится и Россия". Но с уточнением, что перемены не могут быть быстрыми.

Grindeks уже много лет не публикует подробную информацию по странам, где и на какие суммы продано лекарств. Тем не менее, данные по РФ все же есть — но спрятаны они в глубинах годового отчета за 2022 год, на странице 37.

Оборот в России составил 70,6 миллионов евро, и это рост на 28% (в 2021 — 55,3 млн евро).

Также можно высчитать и долю российских доходов в общем бизнесе Grindeks — более четверти, 27% (от 259 млн). Данных по Украине нет, но в группах "другие страны СНГ" и "другие страны" — падение.