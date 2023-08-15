Латвийские спецслужбы выявили призывы присоединиться к ЧВК "Вагнер

Более подробных комментариев СГБ не предоставила. Представители службы лишь пояснили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено какой-либо внешней рекламы группировки — например, наклеек или других пропагандистских материалов.

В СГБ также напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в Вооруженных силах или военной организации другого государства, которое угрожает национальной безопасности Латвии.

За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до четырех лет. Наказание в виде тюремного срока до десяти лет также предусмотрено за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, направленном против территориальной неприкосновенности или политической независимости страны или иным образом противоречащем международному праву, связанному с Латвией.

СГБ призывает граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или иных попытках завербовать жителей Латвии в группировку "Вагнер".