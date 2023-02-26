Как сообщается в посте Госполиции в соцсети Twitter, гвоздик, которые ранее находились на ограждении, теперь больше нет - их убрали.
24 февараля несколько десятков человек пришли с плакатами к посольству России в Риге, чтобы выразить свою поддержку Украине. Около Дома Конгрессов в парке Кронвалда участники акции изготавливали свечи для украинской армии.
Некоторые фотографировались возле подбитого в Украине российского танка, который недавно был доставлен в Латвию. Несколько человек скандировали "Слава Украине! Слава героям!". Около посольства Украины люди зажигали свечи и возлогали цветы.
24 февраля исполнился год со дня вторжения России в Украину. По всей Латвии в эти выходные проходят различные акции в поддержку борьбы украинского народа за свою страну и памятные мероприятия.
25 февраля в Риге возле Дома конгрессов почти весь день проходил благотворительный концерт "За свободу Украины", а до его начала перед зданием Российского посольства прошла организованная противниками Кремля акция протеста против вторжения российских вооруженных сил в Украину.
В Даугавпилсе общество поддержки Украины и общество "Конгрес українців Латвії" провели в субботу шествие в поддержку Украины.
В Госполиции отмечают, что 24 и 25 февраля мероприятия по поддержке Украины прошли в Латвии без происшествий.
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