Латвийская ассоциация журналистов: "Дождь" получил слишком жесткое наказание

Ассоциация полагает, что у совета были возможности добиться лучшего результата, не отзывая лицензию и продолжая мониторинг канала. При этом LŽA не отрицает, что "Дождь" нарушил условия предоставления лицензии, показав в эфире карту, на которой Крым был указан как часть территории России, а также выражал желание поддержать мобилизованных в российскую армию солдат. "Это неприемлемо ни для нас, ни для латвийского общества в целом", — отмечает правление LŽA.

Телеканалу, по мнению LŽA, не хватило опыта работы в Латвии. "Важно понимать, из какой среды это СМИ пришло и в каких обстоятельствах было вынуждено покинуть террористическую страну, против идеологии которой, так же как и против режима Путина, выступают латвийское общество и журналисты", — говорится в заявлении.

Требование NEPLP заблокировать "Дождь" на YouTube на территории Латвии также является несоразмерным, отмечает ассоциация — особенно если учесть, что и на этой, и на других платформах доступен другой контент, который имеет явную прокремлевскую направленность. До сих пор латвийские органы власти не требовали его заблокировать.

"Случай "Дождя" может стать негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии и вещающих на русском или другом языке, а также негативно повлиять на медиа-среду в Латвии в целом", — отмечает ассоциация и призывает NEPLP опубликовать информацию о том, как конкретно "Дождь" угрожает безопасности страны и общества. "Закрывать СМИ на основании неизвестной обществу информации — прямая угроза свободе слова", — сказано в заявлении.

"Дождь" совершил большую ошибку, не осознав, что Латвия однозначно на стороне Украины, и никакие гуманные призывы поддержать российских новобранцев здесь не только неприемлемы, но и недопустимы. Но, отнимая у канала лицензию, мы загоняем их назад в русский мир, обозначенный Кремлем", — делает вывод ассоциация.

6 декабря NEPLP принял решение лишить "Дождь" лицензии на вещание в Латвии, а также потребовал заблокировать канал на YouTube. "Дождь" остановил вещание в России вскоре после начала войны в Украине и возобновил трансляции на базе выданной Латвией лицензии четыре месяца назад.