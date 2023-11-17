Латвийцы за день собрали деньги на восстановление "черепа Путина"



Плакат был размещен на фасаде музея напротив посольства России. Тогда, в начале марта 2022 года, его установили на временные строительные леса. Порванный в очередной раз осенним ветром плакат требует серьезных восстановительных работ, в том числе необходимы укрепленные в строительной конструкции фасада металлические леса и печать на более легкой ткани.