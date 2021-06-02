Член президиума белорусского Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко подал заявление в прокуратуру Польши об "угрозах физической расправы и подготовки акта международного терроризма" в Беларуси. Как сообщает Латушко в своем Telegram-канале в среду, 2 июня, репрессии режима Александра Лукашенко против белорусов и иностранных граждан заключаются не только в угрозах, но и в "подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения".
Латушко назвал заявление "символичным", поданным с целью "защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом", и "проинформировать" прокуратуру "об угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, направленных на организацию в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы".
Оппозиционер также считает необходимым "предупредить всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, что их действия не останутся без правовых последствий".
Оппозиционная деятельность Павла Латушко
Латушко - бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры страны. 17 августа 2020 года было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя академического театра имени Янки Купалы после того, как он открыто высказался в поддержку белорусской оппозиции, опротестовавшей результаты президентский выборов 2020 года. После этого основная группа театра уволилась в знак солидарности.
В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.
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