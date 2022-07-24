Угроза закрытия в России Еврейского агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль и оказывает помощь репатриантам, вызвала обеспокоенность в Иерусалиме. Это событие может серьезно сказаться на израильско-российских отношениях, необходимо сделать все возможное для решения данной проблемы путем диалога, заявил в воскресенье, 24 июля, премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он подчеркнул, что еврейская община в РФ велика, и ее проблемы обсуждаются на всех официальных переговорах с Москвой.

Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, в воскресенье утром Лапид провел совещание по данному вопросу. "Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля. Важен и тот факт, что в России проживает большая еврейская диаспора. Эти моменты обсуждаются во время всех дипломатических контактов на высоком уровне с Москвой", - говорится в сообщении канцелярии.

Лапид поручил участникам израильской делегации быть готовыми вылететь в Россию немедленно после получения согласия Москвы на переговоры, а также приложить все усилия для продвижения правового и дипломатического диалога на высоком уровне, подчеркивается в сообщении.

Канал 13: Кремль хочет воспрепятствовать "утечке мозгов" из России

Ликвидировать российское представительство Еврейского агентства "Сохнут", у которого есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске, министерство юстиции РФ потребовало 21 июля. Согласно утверждению израильского Канала 13, также известного как Решет 13 и Нана 13, выдвигая такое требование, Минюст хочет воспрепятствовать эмиграции в Израиль бизнесменов и ученых, в результате которой "существенно снижается научный и деловой потенциал России". Кремль опроверг связь требования закрыть "Сохнут" с "утечкой мозгов".

Как сообщила со ссылкой на источники The Jerusalem Post,"Сохнут" разрабатывает план по релокации офиса. По сведениям издания, агентство запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации. Согласно информации The Jerusalem Post, руководство агентства пока не может урегулировать его правовой статус, поэтому работает над созданием дистанционного механизма подачи заявок на репатриацию.