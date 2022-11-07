La Repubblica: в США считают, что Украине следует начать переговоры после взятия Херсона

По данным издания, США передали такое сообщение Евросоюзу и внушают эту мысль украинским властям. Газета отмечает, что Вашингтон впервые выдвинул такое предложение.

La Repubblica указывает, что в последних аналитических материалах, циркулирующих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сказано, что поражение России в Херсоне важно с военной, политической и дипломатической точек зрения — и даст возможность начать первые реальные переговоры с Москвой.

Ранее в ноябре американская газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США попросила власти Украины публично продемонстрировать, что Киев готов к переговорам с Москвой, чтобы не волновать жителей стран, поддерживающих Украину.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатировал "невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным". Это произошло после того, как Россия объявила об аннексии украинских территорий. Перед этим Зеленский предупреждал, что, если территории аннексируют, то Украина откажется от каких-либо переговоров с Россией.

Представители России неоднократно говорили, что готовы возобновить переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года (после убийств мирных жителей в Буче). По данным источников "Медузы", российские власти хотели бы договориться с Украиной не о полноценном мирном договоре, а о временном прекращении огня — чтобы использовать затишье для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.