Кыргызстан принимает похожий на российский закон о СМИ

7 ноября 2021 года Садыр Жапаров, ставший президентом Кыргызстана в январе того же года, поздравил всех журналистов страны с государственным праздником - днем печати. "Кыргызстан идет по пути демократического развития. Трудно продвигать страну вперед, если события и проблемы в обществе будут замалчиваться, - говорилось в тексте поздравления на президентском сайте. - Для этого, как всем известно, в новой Конституции закреплены права на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати".

Спустя всего полтора года после этого поздравления медиа Кыргызстана уверенно пишут о том, что их ждет цензура и закрытие всех неудобных властям редакций.

Ситуация со свободой слова в Кыргызстане сейчас наилучшая среди стран Центральной Азии. В международном рейтинге свободы прессы от правозащитной организации "Репортеры без границ" Кыргызстан занимает 79-е место, поднявшись в нем на 30 позиций за девять лет. Для сравнения: Казахстан - на 155-м, Узбекистан - на 157-м, Таджикистан на 162-м (Россия находится на 150-м месте в рейтинге).

Вперед к цензуре

В октябре 2022 года администрация президента Кыргызстана вынесла на обсуждение проект нового закона о СМИ. "Вперед к цензуре. Как новый закон о СМИ затыкает рот людям в Кыргызстане", - текст с таким заголовком опубликовало проанализировавшее законопроект одно из крупнейших независимых изданий страны Kloop.

В администрации президента объяснили, что действующий закон о СМИ был принят в первой половине 1990-х - и за это время устарел. Новый законопроект предусматривает обязательную перерегистрацию СМИ в течение двух месяцев после вступления в силу и ликвидацию изданий, которые эту перерегистрацию не прошли. При этом издания должны будут предоставить в минюст исчерпывающую информацию о себе, включая источники финансирования.

К СМИ в Кыргызстане планируют приравнять и сетевые издания, действующий закон на них не распространяется.

При этом в регистрации могут отказать, если издание "злоупотребляет свободой массовой информации" - работающие с медиа юристы говорят, что это слишком общая формулировка, оставляющая чиновникам возможность отказать любому.

Законопроект запрещает СМИ вмешиваться в личную жизнь граждан, и журналисты Кыргызстана опасаются, что антикоррупционные расследования могут попасть под запрет.

Закрыть любое издание можно будет за два нарушения в течение года - по иску Минюста или генпрокуратуры Кыргызстана.

Иностранцам сначала вообще хотели запретить владеть СМИ, но потом разрешили 50-процентную долю максимум. Для журналистов иностранных СМИ вводится аккредитация с не прописанными в законопроекте критериями.

95% руки Москвы

Издание Kloop пропустило текст законопроекта через сервис Advego Plagiatus, который ищет плагиат, как правило, в научных работах. Анализ показал, что киргизский законопроект на 83% дословно скопирован с российского, а если не учитывать косметические правки - на 95%.

Проект Factcheck.kg установил, что заимствования из российского закона есть в 53 статьях киргизского законопроекта из 54-х.

Неправительственная организация "Интерньюс" (она занимается просвещением журналистов во многих странах; в России ее офис работал с 1991 по 2007 годы, а потом был ликвидирован под давлением силовиков) опросила журналистов и редакторов СМИ Кыргызстана. О грядущей цензуре говорили все.

"Власти, прикрываясь различными отговорками, бюрократическими процедурами, могут искусственно заволокитить процедуру регистрации неугодных им редакций, - говорила руководитель издания "ПолитКлиника" Дильбар Алимова. - Власть, которая хочет, чтобы в стране развивалась демократия, не пойдет на такие шаги".

Администрация президента создала рабочую группу по доработке законопроекта, в нее вошли, в том числе независимые журналисты. С октября 2022-го по май 2023-го группа четырежды отправляла свои предложения убрать потенциально ведущие к цензуре положения. И каждый раз администрация президента выносила на обсуждение вариант, в котором все эти нормы сохранялись.

Более того, в процессе выяснилось, что власть настаивает на еще более жестком регулировании, и регистрации подлежат вообще все сайты в киргизском сегменте интернета, а не только новостные. По данным издания Kaktus.media, их больше 13 тысяч, и это число постоянно растет.

Уполномоченная по правам человека в Кыргызстане Атыр Абдрахматова отправила законопроект для анализа в международный правовой институт ОБСЕ и в Венецианскую комиссию (она существует при Совете Европы, состоит из независимых экспертов и анализирует законопроекты не входящих в Совет стран на предмет их конституционности). Это было одно из последних ее действий на своем посту - в начале мая 2023-го года парламент проголосовал за ее отставку без объяснения причин.

В середине мая администрация президента представила пятую редакцию законопроекта, в ней по-прежнему остаются все беспокоящие СМИ положения. Входящие в рабочую группу журналисты отказались его обсуждать - формально полномочия группы истекли 15 мая, а обсуждение было назначено на 16-е.

Единственное смягчение, которого добилась рабочая группа: власти больше не настаивают на том, что блогеры должны регистрироваться как СМИ.

"Проукраинская повестка на деньги США"

Власти Кыргызстана комментируют документ осторожно. "Сейчас проект закона продолжает оставаться на уровне обсуждений, функционирует соответствующая рабочая группа. В нее входят в том числе и представители СМИ. Считаю, что нужно искать взаимоприемлемые решения. Сейчас все это на уровне обсуждений", - говорил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев.

Чуть больше мотивацию властей помогает понять проправительственная пресса. Например, газета "Вечерний Бишкек" обвинила независимые СМИ Кыргызстана в том, что они живут на гранты из США. В освещении войны в Украине они якобы "продвигали проукраинскую повестку".

"Казалось бы, что нам до СВО ["специальной военной операцией" войну в Украине называют российские власти]? Но проамериканская и проукраинская риторика направлена не только против России, но и на раскол Кыргызстана, на раздирание его хрупкой, но все же моральной, традиционной общности. И риторика эта, по факту, оказывается не только антироссийской, но и антикыргызстанской!" - говорится в статье "Вечернего Бишкека". Статья называется: "Под дудку США: кто пишет новый закон "О СМИ" в Кыргызстане".

В этом тексте говорится, что свобода слова Кыргызстану, безусловно, нужна, но и рамки, которые будут защищать граждан от "вседозволенности в информационном формате", тоже нужны.

Закрытия, депортация и посадки

Практически все президенты Кыргызстана оказывали давление на СМИ. Первый глава государства Аскар Акаев судился с журналистами, обвиняя их в клевете и нанесении ущерба его репутации. Сторонников второго президента страны Курманбека Бакиева подозревали в причастности к убийству журналиста Алишера Саипова (его убили в 2007 году, преступление не раскрыто). Алмазбек Атамбаев судился с редакцией "Азаттыка" ("Радио Свобода" в Кыргызстане; в России "Радио Свобода" и его языковые службы внесены в реестр "иноагентов") и арестовывал их счета.

Самым терпимым к журналистам президентом оказался Сооронбай Жээнбеков, который в 2019 в результате массовых протестов ушел в отставку.

При Садыре Жапарове ситуация со свободой слова заметно ухудшилась.

27 апреля суд удовлетворил иск Министерства культуры Кыргызстана о закрытии редакции "Азаттык". В прошлом году она выпустила сюжет о пограничном конфликте Кыргызстана и Таджикистана (между странами не полностью демаркирована граница), где дала слово всем сторонам конфликта.

Власти Кыргызстана сочли, что этот сюжет разжигает межнациональную ненависть. После требований удалить его (журналисты отказалась это сделать), власти в октябре 2022 года заморозили счета редакции и заблокировали сайт.

"Мы продолжим служить нашей преданной кыргызской аудитории, независимо от того, какие действия предпримет правительство Кыргызстана", - заявил гендиректор "Азаттыка" Джейми Флай.

В ноябре 2022-го из Кыргызстана в Россию депортировали журналиста Болота Темирова. Его обвиняли в том числе в подделке документов при получении паспорта Кыргызстана (у него также есть гражданство России) и прямо из зала суда отвезли в аэропорт. Темиров занимался антикоррупционными расследованиями и публиковал их на своем канале в ютубе. Ранее журналист жаловался на слежку, в январе прошлого года его избили неизвестные.

Весной власти исключили из национального вещания и потребовали объявить экстремистским телеканал Next TV. 2 марта там вышло интервью бывшего главы Комитета национальной безопасности Кыргызстана Альнура Мусаева. Он заявил (позже этим словам не нашлось подтверждения), что на конфиденциальном уровне Кыргызстан и Таджикистан выразили готовность оказывать России военную помощь.

Суд отказался объявлять экстремистским весь телеканал и запрещать его. "Экстремистской" признана только публикация о военной помощи. При этом гендиректор Next TV Таалай Дуйшенбиев был арестован, в сентябре 2022 года суд дал ему пять лет за разжигание межнациональной розни, но в итоге не стал отправлять в колонию, ограничившись подпиской о невыезде и надзором.

Осенью 2022-го года в рамках демаркации границ правительство Кыргызстана передало Узбекистану Кемпир-абадское водохранилище в обмен на пастбища. Это вызвало протест активистов, политиков и блогеров, которые сочли обмен неравноценным. По этому делу задержаны более 20 человек, в том числе ранее сотрудничавший с "Азаттыком" журналист Айданбек Акматов, блогеры и активисты Атай Бейшенбек и Перизаткан Суранова.

Законопроект в защиту чиновников

Администрация президента по-прежнему не комментирует, зачем она настаивает на принятии законопроекта о СМИ. "Ваши предложения где-то учли, где-то - нет. Наша работа была плодотворной, нынешний вариант существенно отличается от первого варианта, например, норму по блогерам убрали", - сказал журналистам по итогам всего обсуждения завотделом правового обеспечения администрации президента и кабинета министров Алмаз Айылчиев.

"Во-первых, этот законопроект - инструмент борьбы со всеми неугодными СМИ. Одна из причин по которой можно отозвать [у них] регистрацию - "злоупотребление свободой слова". Но что это означает в законе нигде не прописано. И кто будет определять меру злоупотребления? - говорит Би-би-си входивший в рабочую группу журналист и юрист Семетей Аманбеков. - А во-вторых, [законопроект призван] защитить госслужащих. Чиновники в этом законопроекте выделены в отдельную когорту, и чтобы опубликовать любую информацию о них нужно взять разрешение".

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Аманбеков уверен, что если законопроект будет принят, законодательство о СМИ в Кыргызстане станет самым репрессивным среди стран Центральной Азии. "Хуже, чем в России, где хотя бы регистрация сайтов добровольна", - говорит он.

Полномочия рабочей группы по обсуждению законопроекта истекли 15 мая и продлены не были. Теперь до 14 июня законопроект находится на стадии широкого общественного обсуждения. Далее он поступит в парламент Кыргызстана, где у президента Жапарова уверенное большинство.