"Оскорбление" президента

Осенью 2015 года популярный турецкий журналист, главный редактор оппозиционной англоязычной газеты Today’s Zaman Бюлент Кенеш написал твит с критикой властей Турции и добавил, что покойной матери президента Реджепа Тайипа Эрдогана было бы стыдно за сына.

Вскоре за Кенешем — прямо в рабочий кабинет — пришла полиция. Арест журналиста транслировался по турецкому телевидению в прямом эфире.

К этому моменту Эрдоган находился в президентском кресле чуть больше года. И за этот год ситуация в Турции сильно изменилась.

Статья 299 уголовного кодекса страны — "оскорбление президента" — действовала и раньше, но активно использовать ее начали именно с приходом к власти Эрдогана. За это преступление можно оказаться в тюрьме на четыре года.

Защищая эту статью перед Советом Европы, турецкие власти объясняли: президент представляет государство. А значит оскорбление президента рассматривается как преступление против "государственных сил". При этом что именно считается оскорблением президента, в законе не уточняется, но в других статьях поясняется: это действия, которые ставят под сомнение честь, достоинство и престиж человека.

Совет Европы, частью которого является Турция, критиковал применение этой статьи. А Европейский суд по правам человека постановил, что закон нарушает Конвенцию по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения.

В 2014 году, когда Эрдоган пришел к власти, за оскорбление президента преследовали 132 человека. 40 из них были приговорены. Годом позже под следствием оказались уже 1953 человека, а в 2016-м — больше четырех тысяч человек. С каждым годом эта цифра только росла. За период с 2014 по 2019 годы в Турции открыли больше 27 тысяч дел об "оскорблении президента".

Газета Today’s Zaman никогда не скрывала своих оппозиционных взглядов, часто критиковала правительство и его решения. Уголовное преследование вынудило Бюлента Кенеша подать в отставку с поста главного редактора — он объяснил свое решение давлением властей и судебными исками против него. Но газета просуществовала недолго после его отставки и вынуждена была закрыться в 2016 году.

Кенеш — один из тех, кто попал в так называемый "список". Проправительственная турецкая газета Hurriyet опубликовала список из 45 фамилий "террористов", выдачи которых так добивался Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде.

Насколько известно Кенешу, в Турции против него открыто до 30 дел — из-за постов в соцсетях, колонок, выступлений на телевидении и радио. Но главная претензия турецких властей к журналисту связана с одной колонкой, которую Кенеш написал незадолго до попытки военного переворота.

Предсказание переворота

В 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота. Захватить президента, который в то время отдыхал на средиземноморском курорте, не удалось. Переворот был подавлен.

Власти отреагировали массовыми чистками: увольняли десятки тысяч чиновников, преподавателей, судей; возбуждали тысячи уголовных дел.

"После этого они опубликовали список из 47 журналистов, которых подозревали в причастности к перевороту. Мое имя стояло под вторым номером", — вспоминает Кенеш.

Незадолго до попытки переворота журналист написал небольшую колонку об отсутствии демократических свобод в Турции. В статье он предположил, что если ситуация не начнет меняться, то давление, которое испытывает общество под президентством Эрдогана, может обернуться настоящим кошмаром, например, госпереворотом.

"Я знал, что задержанных по таким делам могут пытать и даже убить. Я прятался две недели, а потом тайно смог выехать из страны", — рассказывает Кенеш. Добравшись до Швеции, он получил политическое убежище.

Турецкие власти считают, что организаторами переворота стали участники движения Гюлена. Фетхуллах Гюлен — бывший имам и проповедник. Уже после того, как Гюлен ушел на пенсию, он начал открывать сотни университетов и школ по всему миру. Когда-то Гюлен был ближайшим соратником Эрдогана, но их пути разошлись в 1999 году. Тогда Гюлен уехал в США и больше в Турцию не возвращался. Эрдоган все оставшееся время считал его главным своим противником. Движение "Хизмет", которое возглавлял Гюлен, в Турции признали террористическим. США, Евросоюз и Британия не согласны с такой оценкой.

Теперь Турция подозревает Бюлента Кенеша в сотрудничестве с движением Гюлена. "Все обвинения были сфабрикованы, — говорит Кенеш. — Я независимый журналист, не связанный с какой-либо организацией".

Теперь ему и другим людям, бежавшим от режима Эрдогана в страны Северной Европы, может грозить экстрадиция.

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, обычно нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Единственным противником оказалась Турция: Эрдоган обвинял обе страны в "поддержке террористов".

Но после саммита НАТО в Мадриде Турция неожиданно сняла свои вопросы к Швеции и Финляндии — втроем они подписали соответствующий меморандум. Вскоре Эрдоган выступил со своей версией, объясняющей причину перемены настроения. Страны, заявил он, согласились выдать Анкаре 73 человека, которых Турция обвиняет в терроризме.

Но позже был опубликован сам меморандум, из текста которого стало ясно: Швеция и Финляндия пообещали рассмотреть запросы Турции о депортации и экстрадиции людей, которых Анкара подозревает в терроризме. Большая часть этих людей, как считает Турция, связана с Рабочей партией Курдистана — организацией, которая борется за создание курдской автономии на территории Турции. В США и ряде европейских стран также считают РПК террористической.

Головная боль Эрдогана

Курды — самый большой народ без страны. В конце Первой мировой войны территория, на которой жили более 24 миллионов курдов, оказалась разделенной между Ираком, Турцией, Ираном и Сирией. Но ассимиляция индоевропейского этноса с народами в этих странах не произошла, курды неизменно подвергались гонениям. Сейчас численность курдов в мире оценивают в 30-40 миллионов человек. Большинство - мусульмане суннитского толка.

В Ираке курдам удалось добиться создания автономной области с широкими правами самоуправления под названием Иракский Курдистан, а вот в Сирии и Турции права курдского меньшинства последовательно отрицались.

В Турции живет не меньше 15 млн курдов (по разным оценкам, от 15% до 23% населения).

Ключевую роль в курдской борьбе за права и автономию сыграли Абдулла Оджалан и созданная им в конце 1970-х Рабочая партия Курдистана (РПК), которая с оружием в руках пыталась добиться независимости. За годы противостояния погибли более 40 тысяч человек.

Интересы курдов в турецком парламенте сейчас представляет Демократическая партия народов, но ей грозит закрытие за предположительные связи с РПК.

Будь то борьба на поле боя или в политических кулуарах, сепаратистские настроения курдов и подъем курдского национализма всегда были для Эрдогана главной проблемой внутри страны и за ее пределами.

Эрдоган ведет борьбу с РПК не только в Турции, но и в Сирии, где связанные с курдской партией Демократические силы Сирии (SDF) при поддержке США воюют с ИГ (запрещенная в России группировка).

Многие эксперты, впрочем, считают, что Эрдоган преувеличивает угрозу со стороны курдов и умело пользуется курдской проблемой в политических интересах.

Оджалан с 1999 года в тюрьме, и несмотря на несколько объявленных в разные годы перемирий (2013, 2015 годы), после неудавшегося переворота в 2016 году гонения на курдов лишь усилились.

Цена за НАТО

Семья Курдо Бакси живет в Швеции уже 50 лет — сам Бакси считает себя больше шведом, нежели курдом, но о своем происхождении не забывает. В Швеции Бакси известен как публицист и комментатор, защищающий эмигрантов. Сейчас многие курды, которые волнуются за свою судьбу, звонят Бакси за советом.

"Я боюсь, что я в списке. У меня вот такая история, помогите! — цитирует Бакси. — У меня есть несколько знакомых адвокатов, которые готовы бесплатно помогать в таких делах. Я, пользуясь своей репутацией, звоню им и говорю: вот есть семья, денег у них нет, можете проконсультировать? И они помогают".

Шведские курды мучительно воспринимают последние новости, говорит Бакси. Они хорошо помнят историю последних десятилетий.

В середине 80-х в Швеции убили двух курдов, отколовшихся от Рабочей партии Курдистана. Правоохранительные страны не были в восторге от того, что внутренние конфликты курдов заканчиваются кровопролитием на территории Швеции. Правительство Улофа Пальме включило — первым после Турции — РПК в список террористических организаций.

Но в 1986 году был убит сам премьер Пальме. Начальник следственной группы по делу об убийстве Пальме Ханс Холмер считал, что месть за объявление РПК террористической могли быть мотивом громкого убийства. Холмер искать "курдский след", начались массовые задержания. Следствие рассчитывало, что кто-то испугается и начнет говорить, но этого так и не произошло. Турция тоже подбрасывала новые версии о причастности курдов, но Стокгольм не получил никакой полезной информации от Анкары. Спустя время курдов отпустили, их причастность к убийству Пальме не подтвердилась, подозрения с них сняли.

Со временем курды начали пользоваться своим растущим влиянием в Швеции. Они составляют более 1% 10-миллионного населения страны, а в парламенте сейчас заседают шесть этнических курдов.

Но в 2020 году многие курды снова почувствовали себя в опасности. Тогда в Швеции ужесточили наказание для террористов и их сторонников. Этот шаг не имел отношения к курдам — он был связан с "Исламским государством" (организация запрещена в России и во многих странах мира). Швеция тогда начала постепенно репатриировать своих граждан, которые несколько лет назад уехали в ИГ.

Но курды, понимая, что РПК также входит в список террористических, начали волноваться. Курдо Бакси вспоминает, как Швеция отказалась продлить вид на жительство для 38 курдов, которые, по его словам, запостили в соцсетях флаг РПК или фотографию лидера партии Абдуллы Оджалана.

"Уже неоднократно полиция допрашивала курдов, которых на таких основаниях подозревали в сотрудничестве с террористами. Очень несправедливо, что курды должны платить такую цену за вступление Швеции в НАТО. Я сто раз говорил на местном телевидении, что курды не могут быть опаснее Путина. Или опаснее Эрдогана", — считает Бакси.

При этом, говорит он, не менее 30% из 73 человек, экстрадиции которых добивается Турция, — это журналисты и публицисты: "Если они вернутся в Турцию, они не просто попадут в тюрьму. Я совершенно уверен, что их там могут запытать до смерти".

Все по закону

Швеция и Финляндия пока холодно реагируют на требования Реджепа Эрдогана. Шведский министр юстиции по вопросам миграции Морган Юханссон заявил, что решение об экстрадиции будут принимать независимые суды.

"В Швеции национальное законодательство имплементируется независимыми судами. Шведские граждане не подлежат экстрадиции. Неграждане могут быть выданы по запросу других стран, но только если это соответствует шведскому законодательству и Европейской конвенции", — сказал Юханссон.

Европейская конвенция, в частности, говорит о том, что люди не могут подвергаться пыткам. Турция гарантировать соблюдение этой статьи не может. После попытки военного переворота арестованные рассказали о пытках и насилии в тюрьмах. Адвокаты обвиняемых рассказывали, как их клиентов били головой о стену, оставляли ожоги на теле, душили во время допросов и заставляли стоять коленями на раскаленном асфальте.

Но есть и другие причины, которые затрудняют выдачу людей Турции. Дело в том, что Швеция уже рассмотрела 19 из 33 запросов, присланных Турцией, и отклонила требование об экстрадиции. Верховный суд не может пересматривать дела, по которым уже было принято решение.

Что касается Финляндии, то за последние десять лет страна экстрадировала в Турцию двоих.

У Швеции и Финляндии есть основания полагать, что курдские общины могут поддерживать РПК в Турции, хоть совсем и не обязательно в вопросе вооруженной борьбы. Но у них практически нет оснований выдавать кого-либо Турции, где люди могут подвергнуться преследованию по сфабрикованным обвинениям.

Эрдоган, конечно, не может этого не понимать. Поэтому вряд ли он всерьез рассчитывает на то, что Швеция и Финляндия действительно выдадут ему весь список “террористов” по запросу.

Но в следующем году Эрдогана ждут выборы. А в стране — экономические проблемы и высокая инфляция. Эксперты опасаются, что Эрдоган готовится применять административный ресурс против своих оппонентов. Пререкания в НАТО вполне могут быть частью его плана: хотите скоординированных действий — не критикуйте внутренние турецкие дела.

"Эрдоган пытается показать своим сторонникам, что он по-прежнему силен, — считает Бюлент Кенеш. — Он играет в свою игру. И, подписав меморандум и сделав свои заявления, он дает сторонникам почувствовать победу — смотрите, я могу вот так торговаться с Западом".

При этом в хороший исход для шведских курдов не очень верит Шияр Али, скандинавский представитель курдских регионов северной Сирии. "Я уверен, что кого-то все-таки вышлют в Турцию. Но скольких? Мы надеемся на шведскую законодательную систему. Но мы не хотим, чтобы курды были разменной монетой".

Находящийся в турецком списке Бюлент Кенеш не слишком беспокоится за себя — недавно он подал документы на постоянный вид на жительство и ждет ответа.