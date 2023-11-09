Кулеба о переговорах с Россией: с 2014 года их было 200 раундов

«Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо неосведомлены, либо введены в заблуждение, либо они встают на сторону России и хотят, чтобы Путин сделал паузу перед еще большей агрессией», — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Мы не должны и не попадем в эту ловушку», — добавил Кулеба. По его словам, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, и после начала конфликта в Донбассе было проведено 200 раундов переговоров с Россией.